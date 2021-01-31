الأهلي لمصراوي: إعارة ثنائي الناشئين إلى الإسماعيلي والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء وافقت على خروج ثنائي فريق الناشئين زياد طارق وفارس طارق على سبيل الإعارة.

وقال بيبو في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللاعب زياد طارق سيخرج على سبيل الإعارة لفريق الإسماعيلي لنهاية الموسم.

وأضاف، أن في السياق نفسه سيرحل اللاعب فارس طارق عن الأهلي لينضم إلى فريق مصر المقاصة.

وعلى مستوى الفريق الأول، يستعد الأهلي لمواجهة الدحيل ‏القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.‏