مباشر.. ويستهام 0-0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ويستهام وليفربول في لقاء يقام على الملعب الأوليمبي في العاصمة البريطانية لندن ضمن حسابات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن ويستهام صاحب المركز الخامس.

ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات من جديد بعد الفوز الثمين الذي حققه الجولة الماضية على حساب توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو نفس نتيجة ويستهام أيضًا على كريستال بالاس.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - أندري روبيرتسون - جوردان هندرسون - فيليبس - ترينت ألكسندر أرنولد - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا - جيحي فينالدوم - محمد صلاح - شيردان شاكيري - ديفوك أوريجي.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 23 من زمن أحداث المباراة حاول محمد صلاح من كرة رأسية أن يسجل هدف التقدم بعد عرضية من تياجو ألكانتارا لكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول حاول ديفوك أوريجي أن يسجل هدف ليفربول قبل أن تمر الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكدة لصالح ليفربول من أمام المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وكاد أوريجي يسجل هدف ليفربول الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50 لكن تلمس الشباك الخارجية.

محمد صلاح عاد من جديد في الدقيقة 54 من كرة رأسية أن يسجل هدف ليفربول بعد كرة طولية من القائد جوردان هندرسون لكن تصل الكرة سهلة لحارس ويستهام.

أنطونيو هدد مرمى ليفربول في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار المرمى.

أخيرًا بعد عدة محاولات استطاع محمد صلاح أن يسجل هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 58 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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