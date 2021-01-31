صلاح محسن يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل موقعة الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365

أكد صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي، أن فريقه يمتلك روحًا قتالية كبيرة من أجل تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الدحيل المقبلة بكأس العالم للأندية.

وأضاف مهاجم الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، الأحد :"جاهزون لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل، ولدينا دوافع كبيرة جدا من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح".

وأشار صلاح محسن إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي؛ لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل، وهناك إصرار كبير لدى لاعبي الاهلي لتحقيق الهدف وهو الفوز.

وواصل :"نتطلع لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي الذي سيكون محط أنظار العالم أجمع، ونعرف جيدا أهمية مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية، والجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري".

واختتم صلاح محسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، وهي دافع قوي جدًا للاعبين قبل افتتاحية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم؛ من أجل إسعاد جماهير النادي.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل من خلال مواجهة فريق الدحيل القطري حيث سيتأهل الفائز لمواجهة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي.