برشلونة يُهدد بمقاضاة صحيفة الموندو ديبورتيفو بعد فضح تفاصيل عقد ميسي

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة “ال موندو” التي نشرت تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكاتالوني.

وذكر برشلونة في بيان اليوم “النادي يأسف لما هو منشور نظرًا لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين”.

وأضاف البيان “برشلونة بشكل قاطع ينفي أي مسؤولية عن المنشور وسيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد ال موندو عن أي أضرار قد تحدث نتيجة لذلك”.

ونشرت صحيفة “ال موندو” تفاصيل عقد ليونيل ميسي في نسختها الصادرة اليوم الأحد وكشفت عن القيمة المالية لعقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا والممتد لأربعة أعوام والذي جرى توقيعه في وفمبر 2017.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن ميسي يدرس من جانبه أيضًا مقاضاة صحيفة “ال موندو”.