كاريلو يحبط الاعلام البيروفي بعد مستواه المخيب في مباراة الهلال والنصر

أكدت صحيفة “futbolperuano” البيروفية أن محترف الهلال السعودي، أندريه كاريلو، لم يستطع تقديم الإضافة المأمولة في مباراة الأمس أمام النصر، التي انتهت بفوز الفريق النصراوي 3 ـ 0، وتتويجه بكأس السوبر السعودي.

وقالت في تقريرها عن اللقاء “لعب كاريلو في الشوط الثاني بديلًا عن جيوفينكو، على أمل إعطاء الإضافة في الجانب الأيمن، لكنه لم يكن فعالًا على المرمى”.

وأضافت “لم تسر الخطط كما أراد مدرب الهلال لوشيسكو، وعند الدقيقة 61 افتتح النصر التسجيل عن طريق بيتروس، ثم استقبلت شباك فريق كاريلو هدفين آخرين عند الدقيقتين 82 و92 عن طريق عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي”.

وأنهت الصحيفة البيروفية “لم يتمكن كاريلو ورفاقه من الابتسام نهاية هذا الأسبوع. الهلال يسعى لقلب الصفحة وسيركز الآن على البطولة الرئيسية وهي الدوري السعودي، حيث يتواجد الفريق في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب”.

جدير بالذكر أن النصر حصد كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على اللقب في العام الماضي على حساب فريق التعاون.