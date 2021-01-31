الدوري الانجليزي | توخيل يُعيد تشيلسي إلى سكة الانتصارات

عاد فريق تشيلسي إلى سكة الانتصارات وتغلب على ضيفه بيرنلي 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق تشيلسي فوزه الأول تحت قيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل الذي استهل مشواره مع الفريق اللندني بالتعادل سلبيًا مع ولفرهامبتون خلال الجولة الماضية.

وحقق تشيلسي فوزه الأول منذ تغلبه على مضيفه فولهام بهدف في 16 يناير الجاري حيث أعقب ذلك الخسارة على ملعب ليستر سيتي بهدفين دون رد ثم التعادل مع ولفرهامبتون.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للثنائي الإسباني سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين 40 و84

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز السابع وتوقف رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.