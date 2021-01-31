السوق السعودي | لاعب مانشستر يونايتد في طريقه إلى الشباب!

كشفت مصادر مقربة من الشباب السعودي أن إدارة النادي اقتربت من إتمام صفقة قوية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد السابق، أوديون إيجالو.

ودخلت إدارة الشباب في الأيام الماضية في مفاوضات مكثفة مع نادي شنغهاي الصيني، الذي يمتلك عقد المهاجم النيجيري، من أجل إتمام انتقاله إلى الليوث.

ويتصدر الشباب حاليًا بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الذي لعب مباراة أقل، وسيكون انضمام إيجالو مفيدًا جدًا لهجوم الفريق الشبابي.

وكان إيجالو قد حضر على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد في يناير من عام 2020، ودافع عن قميص الشياطين الحمر في 23 مباراة بكافة المسابقات الرسمية، وهز الشباك 5 مرات.