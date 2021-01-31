الامارات | بالفيديو: مرسيليا يتحول إلى ساحة حرب.. الجمهور حرق النادي!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مرسيليا يتحول إلى ساحة حرب.. الجمهور حرق النادي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأعداد كبيرة من جماهير مرسيليا الفرنسي يقتحمون مقر النادي مساء السبت ويضرمون النار في الملعب التدريبي والمرافق الخاصة بالنادي احتجاجاً على سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز المركز السابع على قائمة ترتيب الدوري الفرنسي متأخراً بفارق 14 نقطة عن ليون المتصدر، فضلاً عن توديع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات خلال الموسم الحالي.

وذكرت مواقع رياضية عالمية ومنها "سكاي سبورت" و"إسبن" بأن رجال الأمن الفرنسي احتجزوا 18 مشجعا بعد أن اقتحم المئات ملعب التدريب الخاص بنادي مرسيليا وقاموا بتكسير المرافق وملاعب التدريب وأشعلوا النيران وسط محاولات من الشرطة لإيقافهم عن حرق ناديهم.

وأدت الاحتجاجات إلى تأجيل مباراة مرسيليا مع ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة السبت، في وقت استنكر النادي العنف الذي تعرض له والخسائر المادية الكبيرة.

يذكر أن جماهير مرسيليا معروف عنها العنف في المدرجات والملاعب ودائما احتجاجات المشجعين تكون نتائجها وخيمة على النادي.

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