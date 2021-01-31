شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض انتقال «فيصل» للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع الزمالك من أجل ضم أسامة فيصل، مهاجم الفريق، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ويتمسك الزمالك باستمرار فيصل مع الفريق إلا أن مهاجم الفريق يرغب في الخروج من أجل الحصول على فرصة المشاركة، خاصة في ظل اتجاه البرتغالي للاعتماد بشكل أساسى على الوافدين الجديدين مروان حمدى وسيف الدين الجزيري.