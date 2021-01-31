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الزمالك يرفض انتقال «فيصل» للاتحاد السكندري

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع الزمالك من أجل ضم أسامة فيصل، مهاجم الفريق، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ويتمسك الزمالك باستمرار فيصل مع الفريق إلا أن مهاجم الفريق يرغب في الخروج من أجل الحصول على فرصة المشاركة، خاصة في ظل اتجاه البرتغالي للاعتماد بشكل أساسى على الوافدين الجديدين مروان حمدى وسيف الدين الجزيري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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