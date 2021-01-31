شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يدرس ضم «الجزيري» و«مروان» لقائمة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، ضم الثنائى الوافد الجديد سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى، إلى قائمة الفريق في مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، ضمن فعاليات بطولة الدورى الممتاز.

يري المدير الفني البرتغالي أن الثنائي من الناحية البدنية جاهزان، خاصة أنهما كانا يخوضان المباريات مع ناديهما حتى آخر يوم.

ويرغب البرتغالي في الاستفادة الفورية من خدمات الثنائي، إلى جانب رغبته في انسجام الثنائي مع الفريق بشكل سريع.