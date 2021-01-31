شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استضافة دولتان لمونديال اليد المقبل دليل على عظمة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تحمل رقم 28، المقرر إقامتها في دولتى السويد وبولندا، تؤكد عظمة مصر ومدى قوتها في تنظيم البطولات.

وقال وزير الرياضة أن إقامة البطولة في مصر وحدها، وخروجها بهذا الشكل المبهر بمشاركة 31 منتخبا، والتي نالت مصر عليها إشادات واسعة من مختلف دول العالم، مقارنة بإقامتها بدولتي السويد وبولندا في النسخة المقبلة، تكشف قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية في أي وقت وتحت أي ظروف.

ومن المقرر أن يتسلم ممثلو الدولتين الراية التنظيمية للنسخة القادمة، في حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وسفيري السويد والدنمارك، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.