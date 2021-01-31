شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجو كوارليس رجل مباراة إسبانيا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل رودريجو كواراليس، حارس مرمى الماتادور الإسباني، على جائزة رجل مباراة إسبانيا وفرنسا بعد قيادة إسبانيا لتحقيق برونزية بطولة العالم لكرة اليد مصر .2021

وتوج منتخب إسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 35/29 في اللقاء الذي جمع المنتخبين عصر اليوم ضمن بطولة العالم لكرة اليد رجال، مصر 2021 على المركزين الثالث والرابع، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الماتادور الإسباني منذ بداية المباراة على الديوك الفرنسية وحافظ على تقدمه حتى النهاية حيث حسم منتخب إسبانيا الشوط الأول أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 16/13 وواصل بطل أوروبا وسابع مونديال العالم السابق سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني.

ونجح الماتادور الإسباني في التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب الديوك الفرنسية الذي حل رابع مونديال اليد.

جدير بالذكر أن فرنسا صاحبة الرقم القياسي للفوز ببطولة العالم لليد رجال في 6 نسخ سابقة.

يذكر أن أربع صالات استضافت هذه النسخة الـ27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي، وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة، بعد أن زاد الاتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات هي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وصالة برج العرب، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.