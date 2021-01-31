شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي» سبب تعطل صفقة انتقال «وادي» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك سبب توقف صفقة محمود وادي، مهاجم فريق بيراميدز وهو طلب ناديه الحصول على فرجاني ساسي.

وأكد المصدر أن السبب وراء تجميد الصفقة هو طلب نادي بيراميدز الحصول على التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك على سبيل المقايضة مقابل رحيل محمود وادي.

وشدد المصدر على أن الطلب قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك والتمسك ببقاء فرجاني ساسي على أمل التجديد له في أي وقت.