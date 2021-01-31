شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كأس العالم لليد إلى ستاد القاهرة لتسليمه للفائز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الان كأس العالم لكرة اليد، إلى ستاد القاهرة، استعدادا لتسليمه إلى الفريق الفائز من مباراة الدنمارك والسويد، التي تجمع المنتخبين بعد قليل في نهائي البطولة التي تختتم في السادسة والنصف بصالة الاستاد، بحضور وزير الرياضة وسفيري الدولتين المتبارين على اللقب.

ومن المقرر أن يتم تسليم الكأس عن طريق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى.

و يشهد النهائى ممثلو دولتى السويد وبولندا لاستلام الراية التنظيمية للبطولة، حيث تنظم الدولتان النسخة المقبلة من البطولة رقم 28، والمقرر إقامتها بعد عامين.

وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة بالتقاط صورة تذكارية مع كأس البطولة قبل نزوله إلى ملعب الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وكشف وزير الرياضة أن وصول السويد والدنمارك للمباراة النهائية يدل على أن منتخب مصر كان مشواره غاية في القوة ونتائج مصر أمامهما كانت مشرفة، مؤكدا أن سفراء العالم أشادوا بمنتخب مصر والتنظيم الرائع طوال البطولة والإجراءات الطبية المشددة ضد فيروس كورونا.