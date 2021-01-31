شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعير «أوتاكا» لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو نادي أسوان الرياضي بالتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الزمالك «أوتاكا»، على سبيل الإعارة لمدة عام حتى نهاية الموسم الحالي.

وحضر اللاعب إلى نادي الزمالك صباح اليوم واجتمع مع اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك.

وقد تم إنهاء التعاقد وانتقال اللاعب إلى نادي أسوان على سبيل الإعارة لمدة عام.