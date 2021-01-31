شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وست هام.. وغياب «ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسى الذي يخوض مواجهة مضيفه وست هام يونايتد، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن المباراة بعد تعرضه لإصابة مفاجئة.

وجاء تشكيل ليفربول ضد وست هام، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيلبس – جوردان هندرسون – أندري روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – جورجيو فينالدوم – ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح – شاكيرى – أوريجى