شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تجميد «ربيعة» بسبب مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو النادي الأهلي على تجميد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعد إعلان اللاعب غضبه من قرار بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، باستبعاده من قائمة كأس العالم للأندية في قطر.

كما قرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على رامي ربيعة، بسبب تصريحاته عن الاستبعاد من مونديال الأندية، والاعتراض على قرار الجهاز الفني في وسائل الإعلام.

وكان موسيماني استقر على استبعاد الثلاثي رامي ربيعة، ووليد سليمان، ومحمود وحيد، من القائمة النهائية المشاركة في مونديال اليد.