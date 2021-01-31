شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ليس الأخير.. نجوم الزمالك عانوا من تسريب العقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا حديث مؤخراً في الوسط الرياضى الإسبانى إلا عن تسريب عقد النجم الأسطورى ليونيل ميسى، فمنذ أن فجرت صحيفة لوموند قيمة العقد الذي يتقاضاه البرغوث من نادى برشلونة الإسبانى، وقيمته 555 مليون يورو، بواقع 138 مليون يورو في الموسم، حتى انقلبت الأوضاع رأساً على عقب داخل النادى الكاتالونى، غضباً من تسريب العقد للصحيفة، وبعيداً عن ردود الأفعال الغاضبة في الوسط الرياضى الإسبانى، فإن واقعة تسريب عقود اللاعبين مع أنديتهم ليست جديدة على الوسط الرياضى المصرى، حيث عانى منها كثيراً نادى الزمالك خصوصاً في الموسم الماضى، وخلال التقرير التالى نرصد أهم اللاعبين الذين سقطت عقودهم في شباك الإعلام الرياضى.

ويعتبر فرجانى ساسى، نجم وسط الزمالك، والمنتخب التونسى أبرز من تم تسريب عقودهم، فوفقاً لما تم تسريبه، فإن قيمة عقد ساسى مع الزمالك، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، تبلغ 100 مليون جنيه، لمدة ثلاثة مواسم، بواقع 34 مليونا في الموسم.

أما خالد بوطيب، رأس حربة الزمالك السابق، والمنتخب المغربى، فقد أثار تسريب عقده ردود فعل ساخنة داخل جدران القلعة البيضاء بسبب ضخامته، فرغم كون اللاعب دولياً لعب مع منتخب بلاده في كأس العالم وأحرز هدفاً شهيراً لكنه لم يوفق مع الأبيض.

وكانت قيمة عقد بوطيب، 4.5 مليون يورو، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بواقع 1.300مليون يورو سنوياً، وهو ما اعتبره البعض صفقة مغالى فيها من حيث القيمة المادية.

ولم يكن محمد عواد، حارس الزمالك، أكثر حظاً من زميليه، فقد تم تسريب عقده أيضاً، ووفقاً للعقد المسرب في وسائل الإعلام، فإن اللاعب يحصل على 78 مليون جنيه لمدة خمسة مواسم يتم تقسيمها.

وبخلاف اللاعبين الثلاثة، فقد تم تسريب أكثر من عقد للاعبى الزمالك أبرزهم أحمد سيد زيزو، لاعب الوسط، ليكون لاعبى الزمالك هدفاً سهلاً في مرمى تسريب العقود في الوقت الذي كان فيه باقى لاعبى الأندية الأخرى في مأمن من خطر التسريب.