شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة في المصري مع عمر كمال وأحمد جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية جلسة حاسمة مع الجناح الأيمن عمر كمال عبدالواحد والمهاجم أحمد جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقدهما مع النادي.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، سوف يعقد جلسة مع عمر كمال عبدالواحد وأحمد جمعة، عقب مباراة البنك الأهلي المقبلة، من أجل تجديد تعاقدهما مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وطلب على ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي من إدارة النادي ضرورة تجديد التعاقد مع عمر كمال وأحمد جمعة، خاصة أنهما من الركائز الأساسية للفريق.

وسوف يستغل النادي المصري حصوله القسط الأول من الشركة الراعية «برزنتيشن» في حسم تجديد التعاقد مع عبدالواحد وجمعة.

المصري سوف يلتقي مع مع البنك الأهلي بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن المصري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.