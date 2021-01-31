شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان الإنتاج الحربي بشأن رحيل باسم مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، رحيل باسم مرسي، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

باسم مرسي تلقى أكثر من عرض في الفترة الماضية، على رأسها من ناديي الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وعلمت «المصري اليوم» أن حمادة صدقي أبلغ مسؤولي الإنتاج الحربي برئاسة أشرف عامر، رفضه رحيل باسم مرسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية، خاصة في ظل العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، وذلك بعد إعارة المهاجم الفلسطيني بدر موسى، لصفوف غزل المحلة، لمدة ستة أشهر.

الإنتاج الحربي دعم حتى الآن صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع كل من التنزاني حميد ماو، لاعب خط وسط نادي إنبي، لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة الانتقال لاعب حر، وأحمد صابر، مدافع إنبي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وأحمد بوسكا، حارس مرمى النادي المصري.

يُذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 6 لقاءات.