شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المنطقة الشرقية تطلق مبادرة لذوي الإعاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

أطلقت شرطة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع نادي خورفكان للمعاقين، مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة، تهدف إلى تقديم خدمات الفحص والتجديد لمركبات العاملين والمنتسبين داخل مقر النادي، بهدف التسهيل وتقديم كافة الخدمات لهذه الفئة، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من إدارة شرطة المنطقة الشرقية برئاسة المقدم سالم عبد الله الريامي رئيس قسم ترخيص الآليات بالإنابة والرائد أحمد راشد النقبي مدير فرع ترخيص الآليات، وكان في استقبالهم أحمد حسن القاضي، أمين السر العام وعائشة محمد حنون مسؤولة المراسم والبروتوكول، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك.

وأكد أحمد حسن القاضي أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة الشارقة المستمرة لإسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات تفوق توقعاتهم وتنال رضاهم، لاسيما فئة ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات لتتكامل مع الجهود الحكومية وصولاً إلى تعزيز مكانة وترسيخ حقوق أصحاب الهمم، لتنعم هذه الفئة بحقها في الحصول على خدمات متميزة، وتحقيق مبدأ المساواة مع نظرائهم غير المعاقين.