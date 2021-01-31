شكرا لقرائتكم خبر عن هداف نابولي مرتنز يعود إلى بلجيكا لعلاج كاحله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الهداف التاريخي لنادي نابولي الإيطالي دريس مرتنز إلى بلده بلجيكا، للخضوع لعلاج في كاحله، بحسب ما أكد النادي الجنوبي في بيان.

وعرج اللاعب البالغ 33 عاماً خلال خسارة فريقه ضد إنتر صفر-1 الشهر الماضي بعد تعرضه لإصابة بكاحله الأيسر.

عاد اللاعب الدولي إلى الملاعب في منتصف يناير، لكن الآلام بقيت، ولم يتمكن من إنهاء ربع نهائي الكأس هذا الأسبوع ضد سبيتسيا (4-2) بعد دخوله بديلاً بعد الاستراحة.

وقال النادي: عاد مرتنس إلى بلجيكا، للخضوع لجلسات علاج فيزيائي لكاحله الأيسر.

وسيعود إلى المركز الطبي حيث خضع للعلاج الشهر الماضي، بحسب ما أضاف النادي.

وسجل مرتنس 130 هدفاً لنابولي منذ انضمامه من آيندهوفن الهولندي في عام 2013، من بينها 5 في مختلف المسابقات هذا الموسم.