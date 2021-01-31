شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحقق الفوز الأول تحت قيادة توخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسى فوزه الأول في الدورى الإنجليزى لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، بعد تغلبه على بيرنلى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ21.

أحرزالهدفين سيزار أزبيليكوينتا في الدقيقة 40، وماركوس ألونسو في الدقيقة 84، وارتفع رصيد البلوز إلى النقطة 33، فيما تجمد رصيد منافسه عند 22 نقطة.

ويسعى البلوز لاستعادة توازنه من جديد بعد سلسلة من الاخفاقات المتتالية مؤخرًا أدت إلى إقالة مديره الفنى السابق لامبارد والتعاقد مع توخيل.