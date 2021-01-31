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تشيلسي يحقق الفوز الأول تحت قيادة توخيل

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محمد الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسى فوزه الأول في الدورى الإنجليزى لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، بعد تغلبه على بيرنلى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ21.

أحرزالهدفين سيزار أزبيليكوينتا في الدقيقة 40، وماركوس ألونسو في الدقيقة 84، وارتفع رصيد البلوز إلى النقطة 33، فيما تجمد رصيد منافسه عند 22 نقطة.

ويسعى البلوز لاستعادة توازنه من جديد بعد سلسلة من الاخفاقات المتتالية مؤخرًا أدت إلى إقالة مديره الفنى السابق لامبارد والتعاقد مع توخيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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