شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أنهينا سوق الإنتقالات الشتوية ومن الممكن أن يحدث جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء أغلقت سوق الإنتقالات الشتوية بعد إجراء 3 صفقات خلال الميركاتو الحالى الذي سينتهى بنهاية اليوم «الأحد».

وقال عبدالعزيز، «حتى الآن سوق الانتقالات انتهت في الزمالك، قد تطرأ أخبار أخرى، لا أحد يعلم، لنتحدث عما انتهينا منه، نجحنا في إسعاد جماهير الزمالك بضم مروان حمدي وسيف الجزيري وهما إضافة قوية لما لدينا من لاعبين وهناك أيمن حفني، الذي سيستعيد مستواه مع التدريب، نتحدث عن الوقت الحالي، لكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث خلال الساعات المقبلة، لكن لو لم يتم شيء، نكتفي بما لدينا من القوام الحالي سواء القدامى أو الجدد سيكونون إضافة قوية جدا لنادي الزمالك».

وكان الزمالك قد ضم خلال السوق الشتوية الثلاثي أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.