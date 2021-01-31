شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحفز لاعبى الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة.

وتحدث باتشيكو عن أهمية مواجهة غزل المحلة القادمة في بطولة الدوري الممتاز، والحفاظ على النتائج الإيجابية، من أجل تعزيز موقف الفريق في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز في مواجهة غزل المحلة، والتي تأتي بعد فوز عريض على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف. وقام المدير الفني خلال الجلسة بشرح بعض النقاط الفنية، والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم. ويحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.