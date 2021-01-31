شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقود إنشاء فرع 6 أكتوبر مع وزارة الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، بتوقيع عقود مع وزارة الإنتاج الحربى، لإنشاء فرع الزمالك الجديد بمدينة 6 أكتوبر، فى حضور ممثلين من القلعة البيضاء، ووزارة الإنتاج الحربى، ورئاسة مجلس الوزراء.

وقال عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة، إنه وقع على بروتوكول لإنشاء فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، كما أشار إلى أن فريقه أنهى سوق الانتقالات الشتوية ما لم يحدث جديد خلال الساعات المقبلة.

وقال عبد العزيز عبر قناة "الزمالك"، "تم توقيع بروتوكول مع وزير الدولة للإنتاج الحربي لإقامة منشآت منها البدء فورا لإنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر، وسيتم عرض تصور المشروع خلال يوم أو يومين على الأكثر للبدء فورا في تنفيذ هذا المشروع والذي هو حلم جماهير النادي وأعضائه ونعد بأشياء أخرى جيدة قادمة، مشروع 6 أكتوبر سنقدم تصورا إنشائيا له، ومن سينفذ هذا المشروع، شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، نفكر في أن نبدأ بمبنى اجتماعي ومنطقة حدائق وملاعب كرة، وسيكون طبقا للمواصفات العالمية".