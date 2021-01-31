شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة للثلاثي الجديد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنضم حديثا لصفوف الفريق تدريبات تأهيلية منفردة اليوم الأحد.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، خوض الثلاثي تدريبات تأهيلية قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على ملعب المحلة في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.