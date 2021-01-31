شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد نهائي المونديال بين السويد و الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تجمع منتخبى السويد مع الدنمارك، في السادسة والنصف من مساء اليوم، بصالة ستاد القاهرة، لحسم البطل المتوج بالنسخة 27 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتختتم اليوم .

كما من المقرر ان يشهد وزير الرياضة مباراة منتخبى فرنسا واسبانيا في تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام قبل مباراة النهائي، بصالة ستاد القاهرة أيضا .

ويشهد المباراة أيضا ممثلي دولة السويد وبولندا لتسلم الراية التنظيمية للنسخة المقبلة من البطولة، والتي تقام بعد عامان، حيث يستضيف البطولة الدولتين، وليس دولة واحدة مثلما حدث في النسخة الجارية من المونديال

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بركلات الترجيح 3 / 4، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة