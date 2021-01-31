شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة.

وأجرى الفريق مسحة أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة.