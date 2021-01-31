شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أوغندى يحطم رقم «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم المدافع الأوغندي «بيفيس موجابي»، لاعب ماذرويل الاسكتلندي، رقم كريستيانو رونالدو عقب تسجيله هدف بعد قفزه أسطورية في مرمي روس كاونتي، بالدوري الاسكتلندي تجاوز بها قفزة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد هدفه الذي أحرزه مع يوفنتوس في مرمى سامبدوريا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ماذرويل أن قفزة موجابي حطمت رقما قياسيا في عالم كرة القدم، ونشر صورة لقفزة موجابي، التي وصل إرتفاع جسمه خلالها إلى 262 سنتيمتر في الهواء، بينما إرتفعت قدميه عن الأرض بمسافة 75 سنتيمتر، بينما قفزة رونالدو الشهيرة وصل إرتفاع جسمه خلالها إلى 256 سنتيمتر في الهواء، بينما وصل إرتفاع قدميه عن الأرض إلى 71 سنتيمتر.