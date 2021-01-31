شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يتوجه لقطر لحضور مباريات بطولة العالم للاندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إلى الدوحه بعد غد الثلاثاء من اجل حضور مباريات بطولة العالم للاندية ،ومؤازرة الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي قبل مشاركته امام الدحيل القطري المقرر اقامته يوم 4 فبراير المقبل.

كان اتحاد الكرة قد تلقى دعوة رسمية من اللجنة المنظمة لسفر احمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للمشاركة في حضور نهائيالت البطولة.