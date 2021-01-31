شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لأيمن حفني تحسبًا للإستعانة به في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع ايمن حفني لاعب الزمالك المنضم حديثا من فريق المقاولون العرب بناءا على طلبه إلى برنامج بدني خاص من اجل الإستعانة به في المباريات ،وعقد عبدالحليم على مدير الكرة جلسة مع اللاعب طالبه خلالها بضرورة التركيز في التدريبات تحسبا للإستعانة به في المباريات خلال المرحلة المقبلة.

واكد مدير الكرة للاعب انه يمتلك امكانيات فنية متميزة ويمكن الإستعانة به وفقا لرؤية المدير الفني.