شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يدرس الدفع بمروان حمدي خلال مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الدفع مروان حمدي مهاجم الفريق المنضم حديثًا من مصر المقاصة بداية خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الجاري في مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

واكد مصدر بالجهاز الفني ان المدير الفني يرغب في تجربة اللاعب خلال اللقاء من اجل معرفة ما إذا كان سيعتمد عليه في المباريات المقبلة من عدمه.