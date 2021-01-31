شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ لاعب بعد سقوطه وبلع لسانه ببنى سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقذ محمود إسماعيل، اخصائي إصابات الملاعب بفريق إهناسيا الرياضي ببني سويف،لاعب الفريق احمد عبدالعظيم «عظيمة» الذي كاد أن يفارق الحياة، بملعب المباراة أمام نظيره «أبوكساه» بدوري القسم الثالث، بملعب الساحة الشعبية في إهناسيا ببني سويف بعد ان ابتلع لسانه وتم نقله للمستشفى بسيارة اسعاف.

بدأت الواقعة عقب مرور 10 دقائق من شوط المباراة الثاني، حيث أصطدم «عظيمة» بأحد لاعبي «ابوكساة» في كرة مشتركة، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه قبل أن يبتلع لسانه وسط حالة من الهلع والخوف إنتابت جميع من كان في الملعب، خاصة مع وعدم وجود مؤشرات توضح قدرته على الحركة.وعلى الفور تدخل محمود إسماعيل، اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، ونجح فيالتعامل مع حالة ابتلاع اللسان وإنقاذ اللعب في الوقت المناسب، واجراء الاسعافات الأولية له، ونهض «عظيمه» وخرج مترجلًا على قدميه، قبل التوجه إلى المستشفى بسيارة الإسعاف للإطمئنان عليه، وسط سعادة الاعبين بالإطمئنان على اللاعب وعبارات الإشادة باخصائي الفريق.

ونشر نادي إهناسيا الرياضي على صفحته بـ«فيسبوك» منشورًا يشيد اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، لتعامله السريع مع لاعب الفريق، الذي أجريت له عملية جراحية، اليوم الأحد، بأحد مستشفيات بني سويف.

وأنتهت المبارات التي جرت أحداثها على ملعب الساحة الشعبية بإهناسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث، بهزيمة صاحب الأرض بهدفين دون رد.

وتقدم أمير عبدالحي، المدير الفني لفريق إهناسيا، اعتذاراً عن الإستمرار في منصبه، عقب قيادته للفريق في مباراتين فقط، حيث تعادل في الأولى مع أطسا بهدف لكل فريق، وخسر الثانية من أبوكساة بهدفين نظيفين.ويحتل إهناسيا المركز الحادي عشر بالمجموعة الرابعة للقسم الثالث برصيد 6 نقاط.