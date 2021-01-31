الليغا: تعادل سلبي بين خيتافي وديبورتيفو الافيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 21​ من ​الدوري الاسباني​، انتهى اللقاء بين ​خيتافي​ وضيفه ديبورتيفو ​الافيس​ بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0 في المباراة التي اقميت على ملعب الفونسو بيريز.



وبهذا التعادل السلبي، اضاف خيتافي نقطة الى رصيده ليحتل المركز 11 برصيد 24 نقطة، في حين يحتل الافيس المركز 18 برصيد 19 نقطة.

وبالعودة الى اجواء المباراة، فقد كان الشوط الاول متقارباً بين الفريقين من حيث الاداء، الا ان خيتافي نجح في الاستحواذ على الكرة لكنه لم يحصل على فرص خطيرة من اجل افتتاح التسجيل، ومن جانبه فشل الافيس في خطف هدف التقدم في ظل التكتل الدفاعي للمضيف لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، نجح الافيس في قلب موازين المباراة، حيث استحوذ على الكرة وفرض سيطرته على اجواء في ظل تراجع خيتافي الى مناطقه الخلفية وعدم حصوله على اي تسديدة، وفي الدقيقة 89 من عمر المباراة، حصل فريق خيتافي على فرصة خطيرة حيث كان قريب من افتتاح التسجيل، لكن رأسية لاعبه ارامباري جانبت القائم، واضاف حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع، لكن لم تسفر عن اي تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.