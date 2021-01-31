سكاي: مدافع برشلونة في طريقه الى الدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اقتراب أحد مدافعي نادي ​برشلونة​ من الانتقال إلى الدوري الفرنسي وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية غدًا.



وأفادت الشبكة، ان الفرنسي الشاب جان كلير ​توديبو​ المعار الى بنفيكا، سيتم قطع إعارته إلى النادي البرتغالي من أجل الانتقال إلى نادي نيس الفرنسي.

وبحسب فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، فان الصفقة ستكون إعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للشراء.

يذكر أن توديبو كان مطلوبًا في سانت إيتيان خلال الفترة الماضية، ولكن الأخير لم يقدم عرضًا لضم المدافع الفرنسي.