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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اودينيزي يحقق الفوز بهدف يتيم امام سبيزيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي " الكالتشيو "، حقق فريق أودينيزي فوزا صعبا بهدف نظيف امام مضيفه فريق سبيزيا في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد البرتو بيكو بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا.
سجل هدف أودينيزي الوحيد الذي منحهم الفوز،اللاعب رودريغو دي بول، قبل أن يطرد في الدقيقة 76، كما طرد ايضاً لاعب فريق سبيزيا ريكاردو سابونارا في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 0 ليعود فريقه بثلاث نقاط غالية من ارض المنافس.