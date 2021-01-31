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اودينيزي يحقق الفوز بهدف يتيم امام سبيزيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة 20 من ​​ " ​الكالتشيو​ "، حقق فريق ​أودينيزي​ فوزا صعبا بهدف نظيف امام مضيفه ​فريق سبيزيا​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد البرتو بيكو بغياب الجماهير بسبب ​فيروس ​.

سجل هدف أودينيزي الوحيد الذي منحهم الفوز،اللاعب ​رودريغو​ دي بول، قبل أن يطرد في الدقيقة 76، كما طرد ايضاً لاعب فريق سبيزيا ​ريكاردو سابونارا​ في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 0 ليعود فريقه بثلاث نقاط غالية من ارض المنافس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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