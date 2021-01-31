اودينيزي يحقق الفوز بهدف يتيم امام سبيزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة 20 من ​الدوري الإيطالي​ " ​الكالتشيو​ "، حقق فريق ​أودينيزي​ فوزا صعبا بهدف نظيف امام مضيفه ​فريق سبيزيا​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد البرتو بيكو بغياب الجماهير بسبب ​فيروس كورونا​.



سجل هدف أودينيزي الوحيد الذي منحهم الفوز،اللاعب ​رودريغو​ دي بول، قبل أن يطرد في الدقيقة 76، كما طرد ايضاً لاعب فريق سبيزيا ​ريكاردو سابونارا​ في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 0 ليعود فريقه بثلاث نقاط غالية من ارض المنافس.