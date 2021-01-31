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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيله: صراع انكليزي على خدمات اوباميكانو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
كشفت تقارير صحف المانية، ان دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ الالماني، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ واندية الدوري الممتاز في الصيف المقبل، وذلك وفقا لتصريحات فولكر شتروت وكيل اللاعب.
وفي تصريحات لمحطة (سبورت 1) الألمانية، قال شتروت:" لم يتحدد شيء بعد بشكل نهائي".
وأضاف:" احتمال انتقال أوباميكانو في الصيف مرتفع للغاية فقد قرر أخذ الخطوة التالية".
وأكد شتروت أن المبلغ المحدد لفسخ عقد الفرنسي (22 عاما)، يبلغ 42.5 مليون يورو.
وأعرب شتروت أن بايرن ميونيخ والثنائي الانكليزي ليفربول وتشيلسي من ابرز الاندية المهتمة بخدمات اللاعب.