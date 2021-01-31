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وكيله: صراع انكليزي على خدمات اوباميكانو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

كشفت تقارير صحف المانية، ان دايوت أوباميكانو مدافع ​لايبزيغ​ الالماني، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ واندية الدوري الممتاز في الصيف المقبل، وذلك وفقا لتصريحات فولكر شتروت وكيل اللاعب.

وفي تصريحات لمحطة (سبورت 1) الألمانية، قال شتروت:" لم يتحدد شيء بعد بشكل نهائي".

وأضاف:" احتمال انتقال أوباميكانو في الصيف مرتفع للغاية فقد قرر أخذ الخطوة التالية".

وأكد شتروت أن المبلغ المحدد لفسخ عقد الفرنسي (22 عاما)، يبلغ 42.5 مليون يورو.

وأعرب شتروت أن بايرن ميونيخ والثنائي الانكليزي وتشيلسي من ابرز الاندية المهتمة بخدمات اللاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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