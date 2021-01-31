وكيله: صراع انكليزي على خدمات اوباميكانو

وفي تصريحات لمحطة (سبورت 1) الألمانية، قال شتروت:" لم يتحدد شيء بعد بشكل نهائي".

كشفت تقارير صحف المانية، ان دايوت أوباميكانو مدافع ​لايبزيغ​ الالماني، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ واندية الدوري الممتاز في الصيف المقبل، وذلك وفقا لتصريحات فولكر شتروت وكيل اللاعب.

محمد يوسف

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