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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: سان ايتيان يبتعد عن منطقة الخطر بعد الفوز على نيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
عزز نادي سان ايتيان مركزه ال 16 في ترتيب الموسم الحالي من الدوري الفرنسي موسعاً الفارق مع ثلاثي المؤخرة الى سبع نقاط بعد الفوز الذي حققه على نادي نيس بهدف دون رد، حيث رفع سان ايتيان رصيده من النقاط الى 22 نقطة من 22 مباراة لعبها حتى الان، بينما تجمد رصيد نيس عند النقطة 26.
انتهى الشوط الاول من مباراة الجو=لة ال 22 من الموسم الحالي بالتعادل السلبي، قبل ان ينجح لاعب سان ايتيان شارل ابي بتسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي للمباراة، ليهدي بذلك فريقه النقاط الثلاثة والفوز الخامس له هذا الموسم.