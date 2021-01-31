الدوري الفرنسي: سان ايتيان يبتعد عن منطقة الخطر بعد الفوز على نيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

عزز نادي ​سان ايتيان​ مركزه ال 16 في ترتيب الموسم الحالي من ​الدوري الفرنسي​ موسعاً الفارق مع ثلاثي المؤخرة الى سبع نقاط بعد الفوز الذي حققه على نادي نيس بهدف دون رد، حيث رفع سان ايتيان رصيده من النقاط الى 22 نقطة من 22 مباراة لعبها حتى الان، بينما تجمد رصيد نيس عند النقطة 26.



انتهى الشوط الاول من مباراة الجو=لة ال 22 من الموسم الحالي بالتعادل السلبي، قبل ان ينجح لاعب سان ايتيان شارل ابي بتسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي للمباراة، ليهدي بذلك فريقه النقاط الثلاثة والفوز الخامس له هذا الموسم.