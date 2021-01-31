خيارات توخيل تهديه الفوز الاول مع تشيلسي على حساب بارنلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

نجح المدير الفني الالماني الجديد لنادي ​تشيلسي​ ​توماس توخيل​ في خياراته التي استعملها امام نادي ​بارنلي​ في الجولة ال 21 من عمر الموسم الحالي للدوري الانكليزي الممتاز لتسجيل فوزه الاول مع البلوز، حيث استعان توخيل بلاعبه الاسباني ماركوس الونسو الذي كان قد استبعده المدير الفني المقال الانكليزي فرانك لامبارد، ليكون الاسباني ورقة توخيل الرابحة، وهو الذي نجح بتسجيل احد هدفي المباراة.



بدأت المباراة بضغط من البلوز ترجمه قائد الفريق سيزار ازبيلكوينتا الى هدف قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل ماركوس الونسو هدف مميز عند الدقيقة 84 ليؤكد تفوق تشيلسي الذي تقدم الى المركز السابع مؤقتاً برصيد 33 نقطة بينما تجمد رصيد بارنلي عند 22 نقطة.