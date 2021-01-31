نجاح كبير لكرنفال القوارب لأصحاب الهمم

يوم رياضي فريد زينته السعادة وعلامات الفرح في كرنفال قوارب التجديف كاياك والمحامل التراثية المحلية 30 قدماً لأصحاب الهمم ضمن الأسبوع الثاني من مهرجانات دبي البحرية التي ابتكرها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي الحالي من أجل إشراك أفراد المجتمع وزياد الاهتمام بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وحقق الكرنفال الكبير الذي أقيم في قلب دبي النابض على مياه البحيرة الكريستالية بالحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في مشروع مجموعة ميدان، حقق نجاحاً عريضاً تمثل في مشاركة أكثر من 50 رياضياً ورياضية من أبطال الألعاب المختلفة في نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من منتسبي الأندية والمؤسسات الأخرى.

وحظي الكرنفال البهيج باهتمام إداري كبير؛ حيث تابع الفعاليات محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وسفير اليونيسيف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات بالنادي البحري الذي أشرف على الفعاليات.

وأثمرت جهود اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة المغامرات المائية التي وفرت قوارب الكاياك والدعم اللوجستي ومجموعة ميدان التي استضافت التظاهرة في المكان الجميل، الذي يتوسط قلب دبي في مشهد رائع بالقرب من أرقى كيلومتر مربع في العالم.

ولم يقتصر دور القيادة العامة لشرطة دبي في توفير الأمن والسلامة للمشاركين وقدمت مفاجأة جميلة للحضور من خلال مبادرة مجلس أصحاب الهمم؛ حيث أتيحت الفرصة للمشاركين في خوض تجربة مميزة على قوارب التجديف المحلية 30 قدماً بإشراف بحارة فريق شرطة دبي بقيادة النوخذة محمد مشموم الفلاسي.

وأظهر الكرنفال الحماس والإمكانات والرغبة الكبيرة لدى أصحاب الهمم في خوض تجربة جديدة واكتشاف هذه الرياضة، خاصة أن قوارب التجديف كاياك من الرياضات البارالمبية المعروفة التي تقام لها منافسات دولية وعالمية لأصحاب الهمم.

وشارك في الكرنفال البهيج، أبرز الرياضيين من أصحاب الهمم في مختلف الرياضات والألعاب؛ حيث شهد الكرنفال مشاركة أبطاله وبطلاته المعروفين من نجوم منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم تقدمهم البطل الذهبي الإنجاز الأولمبي في رفعات القوة محمد خميس خلف ولاعبة رمي القرص وفريق ألعاب القوى سهام الرشيدي.

وكان ختام الكرنفال مسكاً حينما علت الابتسامة وجوه الجميع مع تسلم المشاركين الميداليات التذكارية بهذه المناسبة التي تحمل رسالة حب ووفاء لفرسان خط الدفاع الأول والذين قدموا الكثير للوطن والإنسانية مع جائحة كورونا.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «إن فعالية كرنفال قوارب كاياك ضمن الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حقق نجاحاً كبيراً مع إتاحة الفرصة لشريحة مهمة في المجتمع هم أصحاب الهمم لخوض تحدي في مجال الرياضات البحرية للمرة الأولى».

وأضاف محمد عبدالله حارب، أن سلسلة مهرجانات دبي البحرية التي اعتمدها مجلس إدارة النادي في هذا الموسم للمرة الأولى بدأت تؤتي ثمارها من خلال إشراك كافة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية البحرية وإتاحة الفرصة لمحبيها من الهواة والصغار من غير المحترفين لتشجيعهم وحثهم على ممارسة هواياتهم في أجواء مثالية وبإشراف فني وتنظيمي احترافي.

وأشاد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم بالمبادرة الرائدة من نادي دبي الدولي للرياضات الرياضات في تنظيم كرنفال رائع وبديع وفر لأصحاب الهمم تجربة لا مثيل لها في خوض تحدي رياضي جديد وفي أجواء مثالية تختلف عن لقاء الفعاليات.

وأكد ماجد العصيمي، أن الكرنفال يمثل نقطة انطلاق لتعاون كبير وبداية لشراكة مع المؤسسات المختلفة في إمارة دبي في ظل رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، واهتمام مجلس دبي الرياضي والاستجابة السريعة من نادي دبي الذي حول فكرة طرحت في برنامج إذاعي إلى برنامج ونشاط فعال وجميل.

