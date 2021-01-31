شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يتفقد أعمال صيانة وتجهيز مضمار زايد الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلعت اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال صيانة وتجهيز وتشغيل مضمار زايد الدولي للدراجات الهوائية في الشارقة على آخر أعمال الشركة المكلفة بأعمال الصيانة والتجهيز، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع مسؤولي الاتحاد وفي مقدمتهم منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات مع مسؤولي شركة "النسيم للمقاولات" المكلفة بالقيام بالتجهيزات كافة والمعنيين في وزارة تطوير البنية التحتية المكلفين بالإشراف على جميع التجهيزات واعتمادها، كما حضر الاجتماع والتر فونلاتكن مالك الشركة الاستشارية الألمانية "فيلو تراك" المتخصصة في إنشاء مضامير الدراجات، والتي نفذت وطورت عدداً من المضامير الحديثة حول العالم.

وعقد الاجتماع في أعقاب الجولة التفقدية للمضمار، والتي ضمت مسؤولي الاتحاد وممثلي الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والتجهيز كافة، وممثل وزارة البنية التحتية و تمت خلال الجولة التفقدية معاينة ما تم إنجازه، واختيار العينات والخامات والأصباغ الخاصة بطلاء واجهة المضمار واعتماد نوعية المواد المستخدمة في صيانة صحن المضمار واعتماد التصميم الجديد للمكاتب الإدارية، والأمور اللوجستية كلها التي تضمن إنجاز المهمة بنجاح وبمستوى يليق باسم المضمار ويتناسب مع حجم البطولات والمناسبات الرياضية التي يتوقع أن يحتضنها المضمار خلال السنوات المقبلة.

وأشاد منصور بوعصيبة بجهود المسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية المكلفة بمتابعة أعمال الصيانة والإضافات، و بدور الهيئة العامة للرياضة ممثلة في سعيد عبدالغفار الأمين العام،مؤكداً أن المضمار في ثوبه الجديد سيشكل نقلة نوعية كبيرة لدراجات الإمارات تساهم في تنفيذ برامج إعداد وتحضير المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة على المستوى العربي والآسيوي.

وأشار ياسر الدوخي إلى أن أعمال الصيانة تسير في مسارها وبالشكل والمستوى المطلوب،مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة يتطلع إلى إنجاز المهمة في أسرع وقت حتى يتمكن الاتحاد من إقامة وتنظيم واستضافة البطولات الرسمية والدولية كافة الخاصة بالمضمار.

