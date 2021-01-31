التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاة مارادونا.. ورسائل واتساب تفضح المتورطين

الشارقة - اميمة ياسر -

تستمر التحقيقات فى سبب وفاة الاسطورة الأرجنتينى دييجو مارادونا من قبل المدعين العامين فى سان إيسيدرو الارجنتينية، باعتبارها وفاة غير مشروعة محتملة بسبب الإهمال أو سوء الممارسة الطبية، وتم العثور على محادثات على الواتس آب بين جراح الأعصاب ليوبولدو لوكى والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه يتم التحقيق في سبب وفاة دييجو مارادونا من قبل المدعين العامين في سان إيسيدرو، باعتباره وفاة غير مشروعة محتملة بسبب الإهمال أو سوء الممارسة الطبية، ولهذا السبب، كان بإمكانه في الأيام القليلة القادمة أن يطلب محاضر تحقيق ومتهمين جدد، وفي الوقت الحالي ، فإن أهم ما تم فحصه هو جراح الأعصاب ليوبولدو لوك والطبيبة النفسية

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إضافة المزيد من الأدلة هذا السبت ضد لوكى و كوزاكوف ، حيث تم العثور على محادثة بين الاثنين في الوقت الذي توفي فيه دييجو مارادونا. وكانت الهواتف قد اختفت فى ظروف غامضة قبل اسابيع.

وتمكنت انفوباى من الوصول الى المحادثات التى اجراها لوكى مع كوزاكوف فى وقت وفاة مارادونا، حيث كان لوكى متجها الى منزل مارادونا وكان على الطريق السريع، وكانت كوزاكوف هناك مع مارادونا، وكانت تبلغه بما يحدث قبل دقائق من موته ، وسألها لوكى "أخبرينى إذا كان غاضب مننا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه أول من وصل عندما كان مارادونا يحتضر في سريره في منزله في تيجري كان الطبيب النفسي أوجستينا كوساشوف والنفسي كارلوس دياز. أخذوا نبض مارادونا وحاولوا إنعاشه أثناء استدعاء سيارة إسعاف. في تلك اللحظة ، بدأت كوزاكوف الحديث مع لوكى.

وكان أول ما قاله لوكى "أخبرني ما إذا كان على قيد الحياة". أجاب كوزاتشوف: "لا أعرف ليو ، إنه لا يتنفس وليس لديه نبض تقريبا هو توفى.. إنهم يحيونه.. انها مشيئة الله