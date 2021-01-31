شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. إسبانيا تتفوق على فرنسا 16 - 13 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم منتخب إسبانيا لكرة اليد الشوط الأول أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 16 - 13 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على المركزين الثالث والرابع لمونديال اليد مصر 2021 بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم المتادور الإسباني فى بداية الشوط بأربعة أهداف دون رد حتى دخلت الديوك الفرنسية فى اللقاء فى محاولة لتضييق الفارق.

ووصل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي وخسر من السويد 32 – 26،فيما تغلب الدنمارك على إسبانيا في النصف النهائي أيضا 35 -33 .

ويسعى كلا من المنتخبين بالحصول على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية؛ خاصة أن فرنسا صاحبة الرقم الأكبر للفوز ببطولة العالم لليد رجال فى 6 نسخ سابقة.