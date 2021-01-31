شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لصفقات الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أيمن حفني ومروان حمدي والتونسى سيف الدين الجزيري، الثلاثى المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة اليوم، الأحد، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو خوضهم تدريبات تأهيلية قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.

الجزيرى لحق بالتدريبات الفردية بعد إنهاء كافة اوراق الخاصة بقيده ثم شارك فى المران الاول بطريقة فردية

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على ملعب المحلة في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يغيب سيف الجزيرى عن المشاركة فى التدريبات بسبب انشغاله بإنهاء بعض الأمور الخاصة، إلا أن اللاعب نجح فى الانضمام للتدريبات المنفردة التى يخوضها الجدد.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أعلن سلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة، وأجرى الفريق مسحة أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

الزمالك فى أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وكللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذى منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة ربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادلوا فى خمس مباريات وفازوا فى واحدة فقط مع الهزيمة فى خمسة آخرى، ليتواجدوا بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.