شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: كيف نفكر فى بايرن ميونخ ولدينا مباراة قوية أمام الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أهمية مباراة الدحيل القطري ‏المقرر لها الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وقال الشناوى، «تركيزنا منصب بالكامل فى الوقت الحالى على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة».‏

وأضاف الشناوى، «أى حديث عن مباراة بايرن ميونخ مرفوض تماماً، خاصة أننا نتعامل مع الأمور ‏خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطرى أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا».‏

وأشار الشناوى إلى أن لاعبى الأهلى لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ‏الدحيل القطري ، من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح، مضيفا، «نحترم فريق الدحيل القطري، ولدينا رغبة قوية فى صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من ‏اللاعبين فى منافسات كأس العالم للأندية».‏

وأضاف الأخطبوط، «سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي، سواء عند استقبالنا فى مطار ‏الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، ونحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات ‏والبطولات، من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التى تبقى دائما خير داعم لنا على كافة ‏المستويات».‏

واختتم الشناوى تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جماهير الأهلى فى البطولة حافز قوى للفريق، وتمنى أن تعود الجماهير إلى ‏المدرجات قريبا، خاصة أن دورها مهم جدا فى تحقيق الانتصارات التى تقود الأهلى ‏لحصد البطولات.‏