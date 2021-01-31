شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: كيف نفكر فى بايرن ميونخ ولدينا مباراة قوية أمام الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أهمية مباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وقال الشناوى، «تركيزنا منصب بالكامل فى الوقت الحالى على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة».
وأضاف الشناوى، «أى حديث عن مباراة بايرن ميونخ مرفوض تماماً، خاصة أننا نتعامل مع الأمور خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل القطرى أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا».
وأشار الشناوى إلى أن لاعبى الأهلى لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري ، من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح، مضيفا، «نحترم فريق الدحيل القطري، ولدينا رغبة قوية فى صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين فى منافسات كأس العالم للأندية».
وأضاف الأخطبوط، «سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي، سواء عند استقبالنا فى مطار الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، ونحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات والبطولات، من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التى تبقى دائما خير داعم لنا على كافة المستويات».
واختتم الشناوى تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جماهير الأهلى فى البطولة حافز قوى للفريق، وتمنى أن تعود الجماهير إلى المدرجات قريبا، خاصة أن دورها مهم جدا فى تحقيق الانتصارات التى تقود الأهلى لحصد البطولات.