شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعد اللاعبين بصرف مقدمات العقود قبل 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت إدارة نادى الزمالك لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف مقدمات عقود الموسم الجديد بعدما انتعشت خزينة النادى بالمقابل المادى لاحتراف مصطفى محمد لصفوف جالطة سراى التركى، لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأبلغت الإدارة اللاعبين بأنه سيتم صرف مقدمات العقود قبل يوم 5 فبراير المقبل، ويأتى ذلك لحرص اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فى توفير كافة متطلبات اللاعبين ومساعدتهم على مواصلة الانتصارات وتصدر بطولة الدورى.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أعلن سلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة، وأجرى الفريق مسحة أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة.

الزمالك فى أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وكللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذى منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة ربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادلوا فى خمس مباريات وفازوا فى واحدة فقط مع الهزيمة فى خمسة آخرى، ليتواجدوا بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.