7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، الموافق 31 يناير 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يعلن غلق ملف الصفقات الشتوية بعد ضم الجزيري ومروان حمدى، واتحاد الكرة يغلق القيد الشتوى للاعبين فى الثانية عشرة منتصف الليل.

الزمالك يعلن غلق ملف الصفقات الشتوية بعد ضم الجزيري ومروان حمدى

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، غلق القلعة البيضاء ملف ضم لاعبين جدد خلال الساعات المقبلة، بعد ضم مروان حمدى وسيف الدين الجزيري، وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك مر بأسخن 48 ساعة خلال اليومين الماضيين، بعد احتراف مصطفى محمد فى جالاطة سراى التركي، لأن أموال الإعارة وفرت لدينا الكثير من الفرص لضم اللاعبين، وهذا ما جعلنا نرفض عرض سانت إتيان، لأن النادى كان يرفض أن يحصل على مستحقاته من الصفقة بالتقسيط، بالإضافة إلى تصريحات رئيس النادى الفرنسي، خاصة أن خطتهم كانت الحصول على مصطفى محمد وتسويقه بعد الأولمبياد من أجل التربح من اللاعب دون أن يستفيد الزمالك.

اتحاد الكرة يغلق القيد الشتوى للاعبين فى الثانية عشرة منتصف الليل

يغلق اتحاد الكرة، فى الثانية عشرة منتصف الليل، اليوم، باب القيد الشتوى أمام الأندية وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث تم فتح باب القيد الشتوى يوم 1 يناير الجارى وحتى اليوم 31 من نفس الشهر، وقامت الأندية بقيد عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

سموحة يغلق ملف رحيل حسام حسن ويطالب اللاعب بالتركيز

أغلق مسئولو سموحة ملف رحيل حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالرغم من وصول عرض رسمى من الزمالك يطلب التعاقد مع اللاعب بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى جالطا سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

مفاجأة.. عقد سيف الجزيرى مع الزمالك سنتين ونصف مقابل 20 مليون جنيه

أنهى نادى الزمالك صفقة التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى احترف بصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، وأعلن الزمالك الحصول على خدمات سيف الجزيرى لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

الإنتاج الحربى يفتح ملف تمديد عقد باسم مرسى بعد نهاية هوجة العروض

تبدأ لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، فتح ملف تمديد تعاقد باسم مرسى مهاجم الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بعد إغلاق ملف عودة اللاعب للقلعة البيضاء، ويأمل الإنتاج الاحتفاظ بالمهاجم الذى بدأ يستعيد مستواه الفنى والبدنى وبات أفضل لاعب بالفريق الذى رحل عنه لاعبون ذوو خبرات كبيرة، مثل أحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمود البدرى، لذا يرغب النادى فى الإبقاء على باسم مرسى لما يمثله من ثقل بالإنتاج بالإضافة لكونه قائد الفريق وذلك فى إطار إنهاء هذا الملف بعد تلقى اللاعب عروضا مغرية تدفعه للرحيل عن الإنتاج سواء على الصعيد المحلى أو الخليجى.

عبد الله السعيد يجرى أشعة لتحديد حجم إصابة "الأمامية"

يُجرى عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أشعة على العضلة الأمامية لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الإسماعيلى التى جمعتهما أمس السبت باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء التشخيص المبدئى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

موسيماني يستعرض مع لاعبى الأهلى ملخص للدحيل قبل مران اليوم

يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلي ملعب جامعة قطر لخوض المران الثاني والدي يأتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وتنطلق محاضرة الفريق الفنية اليوم في السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت قطر _السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة_ وذلك قبل مغادرة مقر الإقامة استعدادا لخوض المران الثاني.