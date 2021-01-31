شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المثلوثى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.. وشيكابالا يعانى من آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل حالة ثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا"، موضحًا إن شيكابالا يعاني من بعض الآلام في أسفل الظهر، وخضع لجلسة تأهيلية على هامش مران اليوم، مشيرا إلى أن محمد أشرف روقا يواصل برنامجه البدني والتأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح طبيب الزمالك، أن حمزة المثلوثي يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة.

وتحدث باتشيكو عن أهمية مواجهة غزل المحلة القادمة في بطولة الدوري الممتاز، والحفاظ على النتائج الإيجابية، من أجل تعزيز موقف الفريق في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز في مواجهة غزل المحلة، والتي تأتي بعد فوز عريض على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، وقام المدير الفني خلال الجلسة بشرح بعض النقاط الفنية، والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.