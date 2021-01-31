شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقترب من معادلة رقم محمد صلاح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مروان محسن لاعب فريق الأهلى من الوصول إلى رقم محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى، في ظل وجود مروان فى قائمة الفريق الأحمر التى توجهت إلى قطر للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية المقرر افتتاح مشاركته فى البطولة أمام الدحيل القطرى يوم 4 فبراير وتستمر البطولة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

مشاركة مروان محسن فى مونديال الأندية مع الأحمر يكون بذلك حقق الثلاثية فى البطولات العالمية، وبذلك يكون مروان محسن أحد اللاعبين المحظوظين على مدار تاريخ المشاركات في البطولات الدولية وهى المشاركة فى كأس العالم مع المنتخب الوطنى بروسيا 2018، والمشاركة فى أولمبياد لندن 2012، والتى استطاع الفراعنة وقتها الصعود لدور الـ 16 ووداع البطولة بالخسارة أمام اليابان بثلاثية.

ظهور مروان محسن مع الأهلى في مباريات مونديال الأندية يجعله يتساوى مع محمد صلاح وأحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، حيث شارك صلاح في أولمبياد لندن 2012، وكذلك كأس العالم مع الفراعنة 2018، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية مع ناديه الإنجليزى ليفربول 2019 ، وحصل فيها على جائزة أفضل لاعب بعد التتويج باللقب، بينما شارك أحمد فتحى فى كأس العالم للأندية، وكأس العالم مع المنتخب، وأولمبياد لندن.

ووصلت بعثة الأهلي قطر مساء أول أمس عقب رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.